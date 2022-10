Marcell Jacobs ospite d'eccezione a Bibione

“Un importante evento che vuole essere un messaggio di corresponsabilità rivolto sia ai giovani che agli adulti, per costruire insieme attraverso lo sport una comunità coesa, inclusiva, responsabile ma anche allegra e felice”, con queste parole il Comune di San Michele al Tagliamento, con l’assessore ai Servizi Sociali e Sanità Colusso Vio, l'assessore allo Sport Biasin, la consigliera delegata alla Scuola Bottacin e la consigliera delegata alle Politiche Giovanili Nardini, presenta l’iniziativa “Coloriamoci di Sport”, in programma sabato 22 ottobre allo Stadio Comunale di Bibione (via Timavo).

Un’intera giornata pensata per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie, che si pone l’obiettivo di favorire l'incontro con le realtà sportive del territorio e permettere di esplorare le diverse e numerose discipline nelle quali i più giovani possono cimentarsi e crescere. L’iniziativa è dedicata alla memoria della professoressa Loredana Piazza, figura rappresentativa e pioniera della valorizzazione dello sport come momento educativo privilegiato per i ragazzi, e ha visto lavorare in sinergia tra loro gli uffici Servizi Sociali, Istruzione, Turismo e Sport del Comune di San Michele al Tagliamento in collaborazione con la Cooperativa Itaca e il supporto della società Raduni Sportivi.

Ospite d’eccezione sarà Marcell Jacobs, campione olimpico pluripremiato che al mattino incontrerà i giovani alunni delle Scuole Primarie e i loro insegnanti, ai quali è riservata la prima parte della giornata, portando loro una preziosa testimonianza diretta. La conferma della presenza del velocista ed ex lunghista italiano è stata accolta con grande soddisfazione dall’Amministrazione Comunale, che tra i suoi obiettivi pone il rilancio dell'attività sportiva anche attraverso il rinnovamento e l'implementazione infrastrutturale, ed è stata resa possibile grazie alla disponibilità delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato di cui Jacobs fa parte, e alla presenza a Coloriamoci di Sport di ATL-Etica San Vendemiano, società sportiva impegnata nella promozione dell’atletica leggera e della footbike, che opera nel trevigiano e nel veneziano.

“Siamo onorati di poter ospitare Marcell Jacobs a Bibione e siamo certi che avrà un forte impatto motivazionale sui bambini e sui ragazzi del nostro territorio, un incontro che rimarrà positivamente impresso nei loro ricordi. Ringraziamo il presidente del GS Fiamme Oro Francesco Montini e il Direttore Tecnico GS Fiamme Oro Settore Atletica Leggera Sergio Baldo per aver consentito la presenza di un grande campione di sport e di vita. Ringraziamo anche ATL-Etica per aver fatto da tramite. Il carisma di Jacobs e il racconto delle sue imprese saranno sicuramente di ispirazione sia per chi già pratica l’atletica leggera che per i curiosi verso questa disciplina e per tutti gli appassionati di sport in senso più ampio”. Queste le parole di Flavio Maurutto, Sindaco di San Michele al Tagliamento.

“Coloriamoci di Sport” nasce all’interno del Progetto Benessere, ideato dall’Amministrazione e sviluppato dai Servizi Sociali in sinergia con la Cooperativa Itaca.

Dopo aver presenziato a “Coloriamoci di Sport”, Jacobs si sposterà presso la Delegazione Comunale di Bibione per premiare i partecipanti alle gare sprint del Campionato Italiano Footbike, in programma proprio sabato 22 ottobre dalle 9 alle 11.30 sul rettilineo individuato nell’area di Piazza Mercato. Il campionato proseguirà per il resto della giornata e domenica 23 ottobre, con le gare Criterium, Relay ed Endurance. Ad aprirlo ufficialmente, venerdì 21 ottobre, il convegno 'Turismo, sport: inclusione e sostenibilità' che si terrà presso l’Hotel Savoy, nel quale saà approfondito il Progetto Autista Footbike, iniziativa sostenuta dalla FIFB (Federazione Italiana Footbike) in collaborazione con il Comune di San Michele e il Consorzio di Promozione Turistica Bibione Live, che promuove la pratica della footbike da parte dei bambini autistici.