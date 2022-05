Marino Firmani entra nella squadra della Women Apu

La Libertas Basket School comunica l’inserimento di una importante figura professionale in affiancamento al Presidente Leonardo de Biase. Sarà Marino Firmani, esperto di gestione aziendale e di marketing sportivo, nonché uomo di sport, a ricoprire il nuovo ruolo di Chief Strategy Officer della Società Udinese.

Compito di Firmani sarà quello di sviluppare una progettazione finalizzata alla realizzazione di nuovi scenari organizzativi e sportivi. Come responsabile della strategia, potrà concentrarsi sul miglioramento strutturale della LBS, sull’organizzazione di nuove azioni di marketing e sull’espansione del progetto sportivo.

“La Libertas Basket School negli ultimi due anni ha dimostrato una esponenziale crescita in due comparti fondamentali per una Società Sportiva, quello tecnico con l’introduzione di allenatori e preparatori fisici sempre più professionali e preparati, conseguentemente quello agonistico con i risultati in A2 e Coppa Italia e con la presenza sempre più massiccia e qualitativa di giovani promesse testimoniate della facilità con la quale, da ultimo, abbiamo ottenuto l’accesso diretto alle finali nazionali Under 19F in programma a Battipaglia dal 6 al 12 giugno", commenta de Biase.

"La Società si è da sempre contraddistinta per la sua qualità progettuale, che ha goduto dell’accelerazione progressiva con l’incremento numerico e qualitativo del numero dei Consiglieri".

"E’ giunto il momento di fare un ulteriore salto di qualità dato che non nascondiamo le velleità di primeggiare sempre di più nel progetto statutario della crescita di giovani e promettenti giocatrici e nel secondo pilastro che è quello di ottenere un’altra promozione dopo quella in A2 del 2015/16. A Firmani abbiamo chiesto, vista la sua ampia esperienza professionale, di proporre le strategie che aiutino la Libertas Basket School a crescere professionalizzandosi a livello organizzativo oltre che ampliare l’appetibilità del nostro prodotto Basket Femminile verso una più ampia platea d’investitori. Con questa nomina attiviamo un primo passo molto importante e che non sarà solitario. A Marino Firmani il nostro benvenuto a bordo!".