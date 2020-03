Martignacco: “Sarà un’altra prova impegnativa”

Domenica 8, alle 17, l’Itas Città Fiera Martignacco ospiterà a porte chiuse il Cus Torino nella quinta d’andata della Pool promozione: diretta streaming su www.fvgsportchannel.com. Le friulane tornano in campo dopo un turno di sosta imposto per l’emergenza coronavirus.

"Innanzitutto – dice coach Marco Gazzotti (nella foto Lodolo) – non dobbiamo farci condizionare dai continui cambi di visione legati all’emergenza coronavirus e dal fatto che giocheremo senza tifosi. Stiamo cercando di preparaci nel migliore dei modi al match contro Torino che assomiglia a Busto Arsizio. Il roster piemontese non annovera nomi altisonanti, quindi sono il gioco di squadra e la forza del gruppo le sue armi principali".

"Non a caso, nel girone della prima fase, Torino ha messo alle spalle squadre più accreditate. Dovremo avere le qualità necessarie, come la pazienza, per giocare scambi lunghi contro una formazione che difende tanto e contro cui non è facile mettere giù la palla subito. Sarà un’altra prova impegnativa, però proveremo ad ottenere altri punti dopo quelli conquistati due settimane fa contro Busto Arsizio", conclude Gazzotti.