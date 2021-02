Martignacco al lavoro per la seconda fase

E’ sulla via della conclusione la lunga pausa tra la fine della prima fase e l’inizio della seconda. L’Itas Città Fiera Libertas Martignacco, che per la prima volta dal suo approdo in serie A2 disputerà la Pool retrocessione, infatti è in attesa di conoscere il nuovo calendario che verrà svelato lunedì. Nel frattempo, per riprendere il ritmo partita, la truppa del presidente Fulvio Bulfoni ha disputato un allenamento congiunto nel pomeriggio odierno col Montecchio.

"E’ stato importante ritornare all’agonismo – dice coach Marco Gazzotti – perché è utile confrontarsi con gli avversari. Abbiamo riassaporato il gusto della competizione ed è quello che ci serviva in vista della ripresa il 28 febbraio. Ho ricevute buone risposte da tutte le giocatrici".