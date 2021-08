Martignacco, Aurora Zorzetto chiude il roster

L'Itas Ceccarelli Group Martignacco, nell’ottica di proseguimento della collaborazione con l’Imoco volley Conegliano volta a dare la possibilità alle giovani di continuare una determinata crescita formativa, comunica di avere raggiunto un accordo per l’arrivo della schiacciatrice Aurora Zorzetto che completa il roster 2021-2022.

Si tratta di un’atleta classe 2003 che, come la sua compagna Katja Eckl, si traferisce a Martignacco per proseguire appunto nel suo percorso di crescita ed è reduce dalla conquista dello scudetto under 19 ad Agropoli. Alla Libertas, Zorzetto troverà com’è noto il giusto habitat per migliorare, sapendo che numerose giocatrici nel recente passato hanno spiccato il volo verso palcoscenici molto importanti.

"Zorzetto ha vinto lo scudetto Under 19 da capitana, questo significa che ricopriva già un ruolo importante nonostante la giovane età. Aurora completerà il reparto degli attaccanti di posto 4 e pure lei ha una grandissima cultura del lavoro. Sono sicuro che ci potrà dare una grande mano durante la stagione e sono contento che abbia scelto di venire da noi, proseguendo nel solco della collaborazione instaurata tra Libertas e Imoco", spiega coach Marco Gazzotti.