Martignacco cade 3-1 a Pinerolo

La Itas Ceccarelli Group Libertas Martignacco cade 3-1 (25-10, 25-19, 25-27, 25-19) a Pinerolo contro la capolista nella penultima di ritorno del girone B della vivo serie A2 femminile, ma raggiunge la salvezza anticipata grazie al contemporaneo successo (con la stessa moneta) di Modica sul taraflex del Club Italia.

"Torniamo da Pinerolo con una sconfitta, ma allo stesso tempo ci vogliamo godere questo momento perché festeggiamo comunque salvezza anticipata e qualificazione ai play-off in un colpo solo. Un risultato meritatissimo da tutto il gruppo squadra, da tutta la società e dai volontari che con enormi sacrifici e tanta dedizione hanno permesso questo traguardo. Sembrava un cammino davvero in salita, ma è il giusto premio per il lavoro svolto da tutte le componenti. Questo gruppo ha dimostrato che quando crede in qualcosa sa raggiungere l’obiettivo. Ora, potremo giocare sereni e raccogliere ancora delle gratificazioni", commenta il presidente Fulvio Bulfoni.

Il tabellino dell’Itas Ceccarelli Group che vede l’esordio, nel secondo set, della classe 2004 Martina Mussap: Modestino 1, Ghibaudo 2, Milana 16, Rossetto 9, Cortella 14, Pascucci 2, Mazzoleni 7, Eckl 7.

Nel prossimo turno, domenica alle 17, la Itas Ceccarelli Group ospiterà Soverato.