Martignacco cade a San Giovanni in Marignano

L’Itas Città Fiera perde l’opportunità di agganciare il quinto posto. Nella terza di ritorno del girone est di serie A2, Martignacco cade 3-1 (23-25, 28-26, 28-16, 28-13) a San Giovanni in Marignano.

La truppa di coach Marco Gazzotti, dopo avere vinto il set iniziale, sfiora il doppio vantaggio prima di sciogliersi negli altri due parziali. Il tabellino friulano: Dapic 10, Carraro 1, Fiorio 11, Tonello 11, Rucli 10, Rossetto 12, Cortella 3.

"Abbiamo buttato via una grande occasione per completare la rimonta verso il quinto posto in classifica. Abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle precedenti partite. Poi è anche vero che abbiamo sfidato un leone ferito, reduce da cinque sconfitte consecutive, che doveva per forza rimettersi in moto, ma guardando in casa nostra potevamo fare di più. Resettiamo presto e buttiamoci a capofitto in vista della prossima sfida. Dovremo ripartire con una vittoria per ricominciare a risalire la classifica", dice il presidente Fulvio Bulfoni.

Nel prossimo turno, sabato alle 20.30, l’Itas Città Fiera ospiterà Vallefoglia.