Martignacco, cambiare rotta col Club Italia

Si va verso la boa di fine andata e il presidente Bernardino Ceccarelli mette in guardia l’Itas Città Fiera Libertas Martignacco. Dopo due prestazioni negative in trasferta, a Sassuolo e a San Giovanni in Marignano, bisogna tornare a fare punti tra le mura amiche contro il Club Italia (domenica alle 17).

“A parte la sconfitta con Pinerolo per 2-3 – dice il numero uno friulano (nella foto Lodolo) -, in cui abbiamo giocato molto bene, le ultime due partite sono assolutamente da dimenticare. Questo particolare momento negativo deve venire subito superato. Le atlete ne sono consapevoli e certamente già da domenica prossima si dovrà registrare un’inversione di tendenza. La società ne è convinta e sarà ancora di più al fianco della squadra assieme ai suoi splendidi tifosi che riempiranno il nostro palazzetto”.