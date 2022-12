Martignacco cede al quinto set con l'Omag

Contro l'Omag di San Giovanni in Marignano, l'Itas Ceccarelli Group, nella nona giornata di andata del girone B della serie A2 femminile, perde lucidità nel finale e si deve accontentare di un punto (25-19, 26-24, 18-25, 19-25, 8-15).

Coach Marco Gazzotti in avvio schiera Allasia in regia, Wiblin e Cortella in banda, Capitan Modestino e Eckl al centro, Sironi opposto e Tellone libero.

Davanti a una cornice di pubblico di oltre 170 persone, le ragazze terribili hanno voglia di riscatto, dopo il punto ottenuto fuori casa contro la formazione calabrese. Nell’avvio del primo set, le due formazioni si studiano. Martignacco, parte più convinta e mette saldamente le mani sul manubrio con un parziale di cinque lunghezze (16-11) che costringe la formazione avversaria a due time-out quasi consecutivi. Le romagnole non riusciranno nel corso del set a recuperare il gap; il parziale si conclude sul punteggio di 25-19.

Nel secondo set è invece l’Omag a dettare inizialmente il ritmo (4-6) comandata in cabina di regia dall’ex palleggiatrice Alice Turco che ha militato nel Martignacco in serie A2 nella stagione 2018-19. La reazione dell’Itas non tarda ad arrivare con la formazione friulana che riacciuffa le avversarie (8-8). Parità che si porterà avanti per tutta la parte centrale del set (20-20), quando le avversarie scavano un piccolo vantaggio di due lunghezze che costringe al time-out Coach Gazzotti (20-22). Finale di set al cardiopalma: Martignacco recupera, le romagnole cercano di riprendersi il vantaggio (21-23), ma non fanno i conti con la centrale Eckl che, con un 'monster block', riacciuffa la parità (23-23). Un'invasione a muro porta l'Itas al primo vantaggio, ma Petrovic risponde con una bellissima schiacciata da posto due (24-24). La fast Allasia-Eckel (25-24) e un ace della stessa Eckl concludono il set 26-24.

Inizia con un brivido il terzo periodo con il capitano Dalila Modestino costretta a chiedere il cambio per un fastidio alla caviglia rimediato su una rincorsa a muro. Il set procedere con lo stesso equilibrio che ha contraddistinto il precedente (12-12). Ancora una volta sono le romagnole a provare a fuggire con un parziale di tre lunghezze che costringe coach Gazzotti al time-out e al rientro in campo della rigenerata Modestino. La reazione questa volta tarda ad arrivare e le avversarie continuano la scalata verso la conquista del primo match point a loro favore (18-24) e successivamente del set (18-25).

Spingono sull’acceleratore le friulane nell’avvio del quarto set. Wiblin è una furia da posto quattro, 5-2 e time-out Omag. Le avversarie non sembrano intenzionate a gettare la spugna, recuperano punto dopo punto lo svantaggio (14-14) e si portano addirittura avanti sul 14-16. Eckl e Cortella recuperano il gap e rimettono il set in equilibrio (17-17). Parziale ancora positivo per l’Omag che sfonda per prima quota venti (18-20) e prende il largo fino al 19-25.

Resa dei conti che vede le romagnole conquistare un vantaggio di tre lunghezze (3-6) e superare per prime quota otto (6-8). L’inerzia è a favore dell’Omag che chiude il match sul punteggio finale di 8-15.

Coach Gazzotti al termine dell’incontro commenta così la prestazione delle ragazze: “Fino a quando non abbiamo permesso alle avversarie di fare il loro gioco, abbiamo avuto ragione. Un annullamento dei fondamentali di servizio e ricezione hanno delineato poi i set successivi. Cerchiamo di migliorare per sprecare di meno e ottenere quel guizzo in più che, se attivato, ci permetterà di portare a casa maggiori soddisfazioni”.

Il tabellino dell’Itas Ceccarelli Group: Sironi 20, Modestino 7, Wiblin 24, Cortella 5, Eckl 10.

Nel prossimo turno, domenica 11 dicembre, l’Itas Ceccarelli Group sarà ospite del Volley Marsala.