Martignacco cede al tie-break con il Club Italia

La stagione 2020-2021 dell’Itas Città Fiera Martignacco si conclude con un punto conquistato al tie-break e il terzo posto nella Pool salvezza. Nell’ultima di ritorno della seconda fase, la Libertas cede 3-2 (15-25, 25-20, 25-18, 14-25, 15-12) al Centro federale Pavesi di Milano contro il Club Italia al termine di una sfida equilibrata e nel corso della quale coach Marco Gazzotti dà spazio a tutte le sue giocatrici.

"Ci congediamo da una stagione lunga e difficile per noi non solo per la pandemia in corso, ma al tempo stesso positiva perché ci siamo salvati con tanti turni d’anticipo nonostante una falsa partenza. Il mio ringraziamento va a tutti quanti, dallo staff alla squadra, dai dirigenti ai volontari che si sono prodigati nuovamente per il bene della Libertas Martignacco. Senza pubblico ce l’abbiamo comunque messa tutta. Il compito che ci ha assegnato il Presidentissimo Ceccarelli lo abbiamo condotto in porto con l’obiettivo che ci eravamo posti alla partenza, quindi siamo tutti felici di questo", dice il presidente Fulvio Bulfoni. ­­

Il tabellino friulano: Carraro 2, Fiorio 16, Modestino 6, Sangoi 2, Smirnova 2, Tonello 8, Rucli 5, Rossetto 8, Cortella 2, Pascucci 14.