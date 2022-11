Martignacco conquista due punti a Montecchio

L'Itas Ceccarelli Group conquista due punti preziosissimi a Montecchio nel primo match del trittico che vedrà impegnata la formazione friulana in esterna anche nei prossimi due incontri.

Nella terza di andata del girone B della serie A2 femminile, Montecchio alza bandiera bianca solamente al quinto set (25-21, 25-21, 21-25, 21-25, 11-15). Martignacco porta quindi a due la serie di vittorie consecutive. Coach Marco Gazzotti in avvio schiera Allasia in regia, Wiblin e Cortella in banda, Capitan Modestino e Eckl al centro, Sironi opposto e Tellone libero.

Partita molto equilibrata al Pala Ferroli di San Bonifacio, le due formazioni mettono in scena una battaglia senza esclusioni di colpi partendo dal primo set, dove la parità viene mantenuta fino alle battute finali. La formazione casalinga prova l’allungo in due occasioni, sull’ 11-9 prima e successivamente sul 20-18; risponde l’Itas Ceccarelli group che riacciuffa la parità al rientro dai due time out chiamati da Coach Gazzotti. Il finale è totalmente a favore delle padrone di casa, complice qualche distrazione difensiva, arma rivelatasi vincente in precedenza per rimanere a contatto con le avversarie, che recuperano il vantaggio con un parziale di 3-0 e chiudono il primo set sul punteggio di 25-21.

Il secondo set inizia a favore della formazione Veneta che sfrutta l’inerzia del finale del primo set per scavare un mini break di tre lunghezze (6-3) e costringere nuovamente Coach Gazzotti al time out. Martignacco vende cara la propria pelle, dopo una prima reazione che riporta il punteggio in parità (6-6), cerca di rimanere sempre a contatto con le avversarie concedendo un nuovo break solo sul 20-17, complice un calo di lucidità. Il set termina sul punteggio di 25-21.

“Mollare mai” è lo slogan portavoce della difesa delle “ragazzine terribili”, che pur di tenere aperto uno spiraglio di rimonta, cercano di arrivare su tutti i palloni possibili, dimostrando una tenacia che abbiamo iniziato a scorgere già dai precedenti incontri. Arriva così il primo break firmato Itas Ceccarelli Group sul punteggio di 15-18 che costringe al time out la formazione casalinga. Questa volta l’inerzia è a favore del Martignacco che conquista la terza frazione sul punteggio di 21-25, sfatando l’imbattibilità della formazione Veneta che fino a questa giornata non aveva ancora perso un set.

L’inizio del quarto set è una fotocopia dei precedenti, questa volta è Montecchio a prendere un primo vantaggio che viene però assorbito e superato nel finale con uno strepitoso colpo di reni delle friulane, 21-25 e incontro che si deciderà al tie break.

L’alba del quinto set favorisce subito l’Itas Ceccarelli Group che si porta in vantaggio sui parziali di 1-3, 5-8, 5-10. La reazione delle padrone di casa non basta a fermare la formazione Friulana che festeggia la vittoria sul punteggio finale di 11-15.

Il tabellino dell’Itas Ceccarelli Group: Allasia 1, Sironi 20, Modestino 8, Wiblin 16, Cortella 17, Eckl 12.

Nel prossimo turno, previsto per domenica 13 novembre, l’Itas Ceccarelli Group sarà ospite del Messina. La Libertas tornerà in casa solo mercoledì 23 contro Vicenza: prevendita attiva da lunedì 14 sul circuito Vivaticket sia on-line che nei punti vendita autorizzati come La Zebretta a Martignacco.