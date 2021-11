Martignacco conquista un punto prezioso a Mondovì

L’Itas Ceccarelli Group Martignacco strappa un punto importante a Mondovì. Nella quinta d’andata del girone B di serie A2 femminile, la truppa di coach Marco Gazzotti cede solo al tie-break (25-19, 13-25, 20-25, 25-18, 15-11) in casa delle piemontesi e continua a muovere la classifica.

"È un punto d’oro che ci teniamo stretti anche se per come si era messa la partita c’è un pizzico di amaro in bocca. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno: le ragazze si sono impegnate e dato tutto. Continuiamo a lavorare duro e a testa bassa. Tutti noi ci aspettiamo una grande cornice di pubblico domenica perché la squadra se lo merita", dice il presidente Fulvio Bulfoni. ­­

Il tabellino friulano: Eckl 2, Carraro 3, Modestino 8, Ghibaudo 1, Milana 17, Rossetto 17, Cortella 9, Pascucci 2, Mazzoleni 11, Zorzetto 1.

Nel prossimo turno, domenica alle 16, l’Itas Ceccarelli Group ospiterà Catania: la prevendita è già attiva sul circuito Vivaticket sia on-line che nei punti vendita come La Zebretta a Martignacco.

La Libertas ricorda che è attiva la promo dedicata ai gruppi squadra di pallavolo della regione Fvg (formati da almeno 11 persone) prenotandosi via email a ufficiostampa@libertasmartignacco.it entro le ore 12 di venerdì indicando nome, cognome e recapito telefonico degli interessati.