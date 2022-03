Martignacco e Talmassons formato play-off

La Lega volley femminile ha diramato stamattina il calendario degli ottavi di finale dei play-off della serie A2 femminile.

QUI TALMASSONS. Con la vittoria di Marignano ieri sera contro Marsala si sono definiti gli accoppiamenti. Talmassons, seconda in classifica, affronterà la settima qualificata del girone A ovvero l’Olimpia Teodora Ravenna.

Ci sarà poco tempo per prepararsi perché le due formazioni si sconteranno già sabato 19 marzo alle 20 al Teghil di Lignano Sabbiadoro; gara 2 si disputerà mercoledì 23 marzo in terra romagnola mentre per l’eventuale ‘bella’ si tornerà in Friuli domenica 27 marzo.

Due i precedenti tra le formazioni, entrambi nella scorsa stagione, quando erano state inserite nel girone Est di A2. A imporsi sia all’andata sia al ritorno era stata Ravenna, che aveva concesso solo un set alla formazione di coach Barbieri. Entrambi gli allenatori sedevano già sulle rispettive panchine, mentre c’è da segnalare che Laura Grigolo, ora punto fermo della Cda, 12 mesi fa schiacciava per l’Olimpia.

Per l’occasione di questi storici play-off la Cda invita tutti gli spettatori a indossare un capo di colore rosa, per colorare il palazzetto e fare squadra insieme alle ragazze che scenderanno in campo.

QUI MARTIGNACCO. L’Itas Ceccarelli Group Martignacco, sesta nel girone B della prima fase, sarà, invece, opposta alla Omag San Giovanni in Marignano, terza nel girone A. Si parte domenica 20 marzo alle 17 in Romagna, mentre gara 2 è fissata per mercoledì 23 marzo alle 20.30 in via San Biagio, a Martignacco, sfida per la quale è già stata aperta la prevendita.

Sono due le modalità di acquisto: online cercando “Itas Ceccarelli Group” oppure nei punti vendita autorizzati di tutta Italia. La Libertas ha, inoltre, deciso di attivare per ogni gara casalinga da inizio stagione la promo dedicata ai gruppi squadra di pallavolo della regione (formati da almeno 11 persone) prenotandosi via email a ufficiostampa@libertasmartignacco.it entro le 12 del giorno stesso di gara 2 indicando nome, cognome e recapito telefonico degli interessati.