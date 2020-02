Martignacco, esordio contro Ravenna

Domenica 9, alle 17, l’Itas Città Fiera Libertas Martignacco esordirà nella Pool promozione ospitando Ravenna: diretta streaming su www.fvgsportchannel.com.

"Affronteremo una squadra ben allestita – dice Giulia Pascucci (nella foto Lodolo) – con elementi molto esperti. In questa seconda fase sarà importante mantenere i nervi saldi e cercare di mettere il bastone tra le ruote a tutte quelle formazioni che, sulla carta, sono più forti. Noi, essendo più giovani, proveremo a giocare con grinta ed entusiasmo per fare divertire i nostri tifosi. Personalmente, è sempre emozionante tornare in campo dopo un po’ di tempo. Spero di poter aiutare la squadra in ricezione e sulle palle alte".