Martignacco, Fulvio Bulfoni nuovo presidente

Martedì si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Libertas Martignacco, nel corso del quale è stato eletto il nuovo presidente. Si tratta di Fulvio Bulfoni, numero uno de La Cividina di Martignacco e capogruppo del Gruppo Legno, Mobile e Sedia di Confindustria Udine.

Bulfoni, che è nato nel capoluogo friulano il 18 gennaio 1966, è di fatto uno dei figli della Libertas Martignacco, in qualità di atleta e di dirigente. In passato, nella disciplina del salto in alto, ha sfiorato la partecipazione alle Olimpiadi. E' da sempre un grande tifoso della Libertas Martignacco e ha accettato di buon grado questo nuovo incarico.

Raccoglie il testimone da Bernardino Ceccarelli che nel corso del CdA è stato nominato presidente onorario. Ceccarelli passa la mano dopo 43 anni di presidenza, durante i quali è riuscito a condurre la Libertas Martignacco dalla serie C fino all'A2, ad elevare l’interesse attorno alla propria creatura e ad aumentare gli iscritti al settore giovanile, facendolo diventare florido.

Proprio la serie A2, punto più alto toccato finora dalla Libertas Martignacco, è stata raggiunta nel 2018 a distanza di 19 anni dall’ultima volta di un’altra squadra friulana. Ceccarelli resterà al fianco della Libertas Martignacco di cui, ovviamente, è il primo tifoso.