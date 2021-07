L'Itas Ceccarelli Group Martignacco comunica di avere inoltrato oggi formale ricorso in merito alla non ammissione al campionato di serie A2. La Commissione preposta, infatti, aveva escluso la società a causa della capienza non idonea del palazzetto Azzurri d'Italia.

La Libertas dovrà ora attendere, entro due giorni, il pronunciamento del Giudice della Lega volley.