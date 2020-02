Martignacco, il primo successo deve attendere

Non si sblocca l’Itas Città Fiera nella Pool promozione di A2. A Mondovì, nella seconda d’andata, la Libertas Martignacco cede 3-1 (25-21, 25-21, 22-25, 25-14) alla compagine piemontese.

Il tabellino friulano: Carraro 3, Pecalli 2, Stival 2, Fiorio 7, Nwanebu 17, Rucli 3, Dhimitriadhi 4, Busolini 6, Pascucci 8.

"Come contro Ravenna le ragazze si sono impegnate dando il massimo, nel terzo set hanno anche avuto una reazione d’orgoglio che tuttavia non è bastata per conquistare almeno un punto. Finora le nostre avversarie si sono dimostrate più forti di noi, ma il nostro gruppo deve credere nei propri mezzi perché ci possiamo togliere altre soddisfazioni in questa Pool promozione. A partire da domenica prossima in casa davanti ai nostri fantastici tifosi", dice il presidente Bernardino Ceccarelli.

Nel prossimo turno, domenica 23 febbraio alle 17, l’Itas Città Fiera ospiterà Busto Arsizio.