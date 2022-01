Martignacco in trasferta a Catania

Domenica 30, alle 15.30, l'Itas Ceccarelli Group Libertas Martignacco scenderà in campo a Catania nella sesta di ritorno del girone B di serie A2 femminile: diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World a questo link.

"Sono molto eccitata per questa trasferta in terra siciliana – dice la schiacciatrice italo-americana, Giovanni Milana – dove ci sono le origini della mia famiglia. Sono ottimista per la partita, siamo reduci da una bella vittoria contro Mondovì in cui abbiamo giocato in modo ottimale di squadra. In settimana ci siamo allenate bene, concentrate, il morale è alto. Siamo un bel gruppo. Vogliamo allungare la striscia positiva".