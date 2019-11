Martignacco in trasferta a Sassuolo

Dieci punti nelle ultime quattro giornate di campionato. Con questo biglietto da visita l’Itas Città Fiera Libertas Martignacco si presenta domenica 10, alle 17, a Sassuolo nella settima d’andata di A2: diretta streaming sul canale YouTube di Sassuolo oggi.

"Dopo la bella prestazione contro Pinerolo – dice Michela Rucli (nella foto Lodolo) – sappiamo di potere fare buone cose, ma sappiamo anche che se non cerchiamo di colmare le nostre lacune non siamo competitive. I risultati positivi sono una diretta conseguenza degli allenamenti svolti bene, quindi dobbiamo continuare a impegnarci ogni giorno con costanza. Giocare fuori casa non è mai scontato, pertanto dovremo metterci il doppio dell’impegno e della concentrazione per conquistare punti".