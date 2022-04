Martignacco ospita Mondovì, una 'sfida elettrizzante'

Domenica, alle 17, la Itas Ceccarelli Group Libertas Martignacco ospiterà Mondovì in gara 2 dei quarti di finale dei play-off della vivo serie A2 femminile: in gara 1 affermazione friulana per 2-3 al PalaManera.

"Migliore rientro dall’infortunio non lo potevo sognare: in una gara di play-off, vinta peraltro in trasferta al tie break", sono le parole di Roberta Carraro. "Ci siamo goduti per qualche ora il successo di gara 1 perché poi abbiamo subito rivolto il pensiero a gara 2. Ci attenderà una partita difficile, Mondovì è un leone ferito, ma con la spinta dei nostri tifosi cercheremo di completare l’impresa. La cornice di via San Biagio si preannuncia elettrizzante, dunque sarà stimolante scendere in campo".

Media – La partita di domenica verrà trasmessa in diretta streaming, dalle 16.55, sul canale YouTube di Volleyball World col commento di Silvia Martini.

Istruzioni per l’uso – La prevendita per gara 2 prosegue sul circuito Vivaticket online e nelle ricevitorie autorizzate.

Tutte le info sono consultabili a questo link.

Domenica, la biglietteria dell’impianto di via San Biagio aprirà alle 15.30. L’accesso al palazzetto sarà consentito indossando la mascherina di tipo FFP2 ed esibendo il Green pass rafforzato nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.