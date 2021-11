Martignacco ospita Pinerolo

Domenica 28, alle 17, l’Itas Ceccarelli Group Libertas Martignacco ospiterà Pinerolo nella decima d’andata del girone B di serie A2 femminile.

"Stiamo lavorando duro in palestra – dice la centrale Monica Mazzoleni – con la voglia di riscattarci dopo le ultime due sconfitte consecutive. Sappiamo che Pinerolo è un avversario di grande valore, ma scenderemo in campo senza alcun timore. Per giocarcela punto su punto".

La prevendita è sempre attiva sul circuito Vivaticket sia online che nelle ricevitorie autorizzate. Domenica, la biglietteria dell’impianto di via San Biagio sarà operativa dalle 16. In tribuna, a fare il tifo per l’Itas Ceccarelli Group, ci sarà anche una nutrita rappresentanza degli studenti della Scuola secondaria di primo grado “Luca Pacioli” di Buttrio accompagnati dalla professoressa Arianna Cortolezzis.