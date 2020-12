Martignacco ospita Vallefoglia

Domani, alle 18, l’Itas Città Fiera Libertas Martignacco ospiterà Vallefoglia nella quarta di ritorno del girone di serie A2: arbitri Emilio Saba e Maurina Sessolo, diretta streaming (a pagamento) sulla piattaforma della Lega volley femminile (https://www.lvftv.com/).

"Siamo reduci da due sconfitte – dice la centrale Dalila Modestino (nella foto Lodolo) -, anche se sono maturate in modo diverso l’umore in squadra è alto. Sappiamo che ci aspetta una grande battaglia contro una squadra molto forte. Non vediamo l’ora di scendere in campo per cercare di riproporre quel bel gioco che abbiamo espresso nella striscia di successi consecutivi".