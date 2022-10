Martignacco passa al quinto set

L’esordio casalingo dell'Itas Ceccarelli Group termina con una vittoria al cardiopalma sul Volleyball Sant’Elia 3-2, davanti a una cornice di 160 tifosi.

Coach Marco Gazzotti in avvio schiera Allasia in regia, Wiblin e Cortella in banda, Capitan Modestino e Eckl al centro, Sironi opposto e Tellone libero. Il primo set è dettato inizialmente dall’equilibrio in campo fra le due formazioni, con Martignacco che mette per la prima volta il naso avanti con l’Ace di Sironi (6-5) e con le due schiacciate consecutive di Eckl (8-6). La formazione ospite non si scompone e recupera, pareggiando prima e mettendo le mani sul manubrio del Set sul 10-13 a cui segue il Time out chiamato da Coach Gazzotti. Le avversarie tengono però le distanze conducendo e allungando sul finale. Il set termina 18-25.

Nel secondo parziale, Martignacco gioca la carta del cambio under sull’asse Cortella – Cabassa scambiandole nella rotazione fra prima e seconda linea. La formazione ospite complice i meno errori in attacco si impone a metà set sul punteggio di 11-15. Coach Gazzotti allora cambia Capitan Modestino con Guzin, quest’ultima aveva già calcato le orme del tarfalex nelle battute finali del primo set. La neo entrata segna subito un Ace, mette in difficoltà la ricezione ospite e accompagnata dalle schiacciate di Sironi e Cabassa riportano il punteggio sulla parità (17-17). É firmata da Wiblin la doppietta che porta Martignacco avanti. L’Americana si carica la squadra sulle spalle incrementando il vantaggio e costringendo la formazione ospite al primo Time out (22-18) che non riesce però a firmare la cavalcata bianco-azzurra delle nostre “ragazzine terribili”. E' la schiacciata da seconda linea della nostra Sironi a porre fine al secondo set su punteggio di 25-20.

All’avvio della terza ripresa Coach Gazzotti schiera in campo la stessa formazione vista da metà del set precedente. L’abbrivio è lo stesso del finale, in attacco l’Itas Ceccarelli group infiamma il palazzetto a suon di Ace e schiacciate, Guzin a muro e Tellone nelle retrovie recuperano qualsiasi palla ed il primo importante break arriva sul punteggio di 12-8. Devono solo mantenere il distacco le “ragazzine terribili” che conducono tutto il terzo set, terminato dalla schiacciata della solita Sironi (25-19).

Il quarto set è cavalcato sull’onda dell’entusiasmo dei due precedenti, con la quadra sostenuta dagli oltre 160 spettatori arrivati in Via San Biagio ad incitare i padroni di casa. Le avversarie non ci stanno e dal 15-15 mantengono la parità per sei volte consecutive portandosi avanti di una lunghezza (21-22). Le ragazze di Coach Gazzotti accumulano errori consecutivamente facendo spegnere le speranze sul 22-25.

Il tie-break inizia con il vantaggio per la formazione Friulana firmato dalla schiacciata di Wiblin e replicato da Sironi (2-1). Le avversarie rispondono colpo su colpo ripristinando sempre il pareggio. Eckl prova a creare un mini solco, 8-6 e cambio campo. É la stessa centrale a firmare il 9-6 con uno strabiliante Monster Block. Time out per la squadra ospite dopo altri due scambi e distacco invariato (10-7). Colpo di reni del Sant’Elia che accorcia le distanze e sorpassa 10-11. Doppio Time out per coach Gazzotti, esce Guzin per Capitan Modestino. Pareggio Itas e controsorpasso Sant’Elia. Il finale è al cardiopalma, due errori della squadra ospite riportano il Martignacco in vantaggio (13-12) e la schiacciata mandata a segno da Sironi costruisce il primo Match point dell’incontro (14-12); a chiuderlo definitivamente ci pensa Cortella con un muro di seconda intenzione. E' vittoria Itas Ceccarelli Group.

Il tabellino dell’Itas Ceccarelli Group: Allasia 1, Sironi 31, Modestino 1, Wiblin 20, Cortella 6, Eckl 10, Cabassa 7, Guzin 5.

Nel prossimo turno, previsto per domenica 6 novembre, l’Itas Ceccarelli Group sarà ospite del Montecchio.