Martignacco, preoccupazione per Pascucci

Così coach Marco Gazzotti commenta la sconfitta subìta dall’Itas Città Fiera Martignacco per 3-0 a Macerata nella gara d’esordio del girone est di serie A2 femminile. "Non abbiamo giocato molto bene – afferma Gazzotti -. Alcune nostre giocatrici si sono espresse sottotono e le marchigiane si sono dimostrate nettamente più forti di noi in questo momento, sovrastandoci nei fondamentali. Un pizzico di recriminazione c’è per l’esito del primo set perso ai vantaggi a causa di alcuni errori commessi dalle nostre giocatrici giovani e di conseguenza inesperte".

"Nel secondo e nel terzo set, invece, non c’è stata storia. La preoccupazione più grossa è legata all’infortunio alla caviglia patito da Pascucci, attendiamo l’esito degli esami strumentali, ma dovrebbe trattarsi di qualcosa di serio. Non c’è altro da fare che leccarci le ferite e tornare in palestra per lavorare, migliorare e prepararci al debutto casalingo di domenica prossima".