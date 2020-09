Martignacco pronta all'esordio

Domenica, alle 17, l’Itas Città Fiera Martignacco giocherà a Macerata nella gara d’esordio del girone est di serie A2 femminile: arbitri Alberto Dell’Orso e Alessandro Somensino, diretta streaming gratuita registrandosi sulla piattaforma della web tv di LVF (https://www.lvftv.com/?lang=it).

"Riprendere a giocare dopo tanti mesi è particolare – dice coach Marco Gazzotti (nella foto Lodolo) -, finalmente torniamo a dare sfogo alla nostra passione. L’obiettivo è di fare un passo in avanti, anno dopo anno, e migliorarci rispetto alla scorsa stagione che è finita anzitempo. Cercheremo, quindi, di entrare ancora nella Pool promozione sapendo che non sarà semplice, ma stiamo lavorando duramente ogni giorno per questo scopo che ci eravamo prefissati col compianto presidente onorario Bernardino Ceccarelli".