Martignacco pronta alla 'bella' a Mondovì

Domani, giovedì 14 aprile, alle 20, l'Itas Ceccarelli Group Libertas Martignacco giocherà a Mondovì in gara 3 dei quarti di finale play-off di A2 femminile. La serie arriva alla 'bella' dopo che, in gara 1, le friulane si erano imposte per 2-3 al PalaManera, mentre le piemontesi avevano vinto per 1-3 in via San Biagio.

"Abbiamo dato tutto quello che avevamo per provare a vincere gara 2 dei quarti, ma non è bastato davanti a una stupenda cornice di pubblico che ringraziamo", sono le parole di Katja Eckl. "Mondovì ha disputato una grande partita, dimostrando il suo valore che è di primissima fascia e non lo scopriamo di certo oggi. Domani ci riproveremo, migliorando alcuni aspetti. Abbiamo già saputo vincere a Mondovì, non sarà semplice replicarlo, però faremo di tutto per compiere un’altra impresa. Non molleremo, fino alla fine".

Media – La partita di domani verrà trasmessa in diretta streaming, dalle 19.55, sul canale YouTube di Volleyball World.