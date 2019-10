Martignacco pronta per il 'derby rosa'

La quinta d’andata di serie A2 sarà di per sé un momento storico per la pallavolo femminile della nostra regione e soprattutto della nostra provincia. Giovedì 31, alle 20.30, al PalaCarnera di Udine l’Itas Città Fiera Libertas Martignacco affronterà (in trasferta) la Cda Talmassons nel primo derby friulano in assoluto nella seconda lega italiana: diretta su BHtv (canale 113 del digitale terrestre in Fvg) e streaming su https://www.youtube.com/user/VolleyTalmassons.

"Arriviamo cariche al derby – dice Karola Dhimitriadhi (nella foto Lodolo) – e penso che dopo il doppio 3-0 su Olbia e Cutrofiano abbiamo qualche sicurezza in più in noi stesse. Sappiamo quali siano i nostri punti di forza e quelli invece ancora da migliorare, ma speriamo di esprimerci al meglio contro Talmassons. E’ un derby molto sentito e ci teniamo molto a fare bella figura. Speriamo sia uno show godibile per i numerosi appassionati che verranno al PalaCarnera".