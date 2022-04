Martignacco pronta per la sfida con Mondovì

Domenica 3, alle 17, l'Itas Ceccarelli Group Libertas Martignacco giocherà a Mondovì gara 1 dei quarti di finale dei play-off della vivo serie A2 femminile al meglio delle tre sfide.

"Siamo molto contente e in fiducia dopo il grande successo in gara 3 degli ottavi a San Giovanni in Marignano", commenta il libero Alice Barbagallo. "I quarti di finale sono una bella prova per noi stesse, vogliamo vedere fino a dove riusciamo ad arrivare. Il nostro obiettivo, adesso, è quello di divertirci continuando a giocare bene come abbiamo dimostrato di sapere fare in questa parte finale di stagione".

Media – La partita di domenica sarà trasmessa in diretta streaming, dalle 16.55, sul canale YouTube di Volleyball World.

Istruzioni per l’uso – La prevendita per gara 2, che si giocherà domenica 10 aprile alle 17 a Martignacco, è già attiva sul circuito Vivaticket sia online che nelle ricevitorie autorizzate. Tutte le info sono consultabili a questo link.