Martignacco regola al quinto set il Club Italia

L’Itas Città Fiera Libertas Martignacco conclude bene il girone d’andata battendo 3-2 (25-16, 24-26, 25-17, 18-25, 17-15) la promettente squadra del Club Italia davanti al tutto esaurito in via San Biagio. Serviva un successo alle friulane dopo due battute d’arresto consecutive ed è arrivato in uno scontro diretto che ha appassionato i presenti, tenendoli incollati per oltre 2 ore.

"Complimenti a coach Gazzotti e alle nostre ragazze" dice il presidente Bernardino Ceccarelli. "Capitan Caravello e compagne sono state intense e hanno messo in difficoltà l’organizzazione di gioco avversario. Se non avessimo pasticciato nel secondo set forse avremmo potuto raccogliere qualcosa di più, ma dobbiamo accontentarci del risultato. Grazie ai nostri tifosi che hanno sostenuto la squadra dall’inizio alla fine e complimenti pure ai tanti genitori del Club Italia, sono stati ammirevoli".

Il tabellino delle friulane: Nwanebu 30, Fiorio e Dhimitriadhi 14, Busolini e Rucli 8, Carraro 2.