Martignacco ritrova il successo con Montale

Torna alla vittoria l’Itas Città Fiera Libertas Martignacco che regola 3-0 (25-23, 25-23, 25-23) Montale nella quarta e penultima di ritorno della Pool salvezza di serie A2 femminile.

In avvio, coach Gazzotti sceglie Carraro in regia, Smirnova opposto, Rucli e Tonello al centro, Pascucci e Fiorio in banda, Scognamillo libero.

Il primo set è combattuto. L’Itas Città Fiera prova l’allungo in principio (7-4, 9-5, 11-8), ma le emiliane pareggiano a quota 13 e mettono il naso avanti sul 17-18. Da lì in poi, batti e ribatti. Martignacco in vantaggio (19-18), a seguire tocca alle ospiti comandare (21-22). Risolvono, per le friulane, Smirnova e un muro: 25-23 e 1-0 per l’Itas Città Fiera.

L’alba del secondo parziale è ad appannaggio della Libertas: turno in battuta di capitan Pascucci e 7-3. L’Itas Città Fiera allunga anche fino sull’11-5 e sul 14-8, ma non è il break decisivo perché Montale ha la forza di risalire la corrente fino sul 21 pari. La parità permane fino sul 23-23, ossia fino a quando non sale in cattedra Fiorio che con due colpi da biliardo infila un altro 25-23 dando il 2-0 alle sue.

Nel terzo set l’Itas Città Fiera comincia a spron battuto come in precedenza: 6-2, 8-3, 11-5, 15-8. Sembra tutto facile. Sembra, appunto. Montale deve strappare punti importanti per continuare ad alimentare il sogno salvezza e le emiliane raggiungono la parità a quota 19. Tutto da rifare per la Libertas. Sono tre muri consecutivi, uno di Modestino e due di Carraro, ad impacchettare un altro 25-23 e a consegnare il 3-0 all’Itas Città Fiera.

Back to back per l’Itas Città Fiera che domani, alle 20 a porte chiuse, ospiterà Olbia nel recupero della seconda di ritorno della Pool salvezza: arbitri Sergio Jacobacci e Maurina Sessolo, diretta streaming a pagamento su www.lvftv.com. Sarà l’ultima gara casalinga per la truppa del presidente Fulvio Bulfoni che chiuderà la stagione domenica prossima al Centro Pavesi di Milano contro il Club Italia.