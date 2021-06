Martignacco, Roberta Carraro resta in regia

La Libertas Martignacco 2021-2022 sta cominciando a prendere forma. Dopo la conferma ufficiale di coach Marco Gazzotti, il sodalizio del presidente Fulvio Bulfoni annuncia la permanenza in Friuli della palleggiatrice Roberta Carraro.

"Abbiamo deciso di confermare Roberta Carraro per il suo valore e le sue capacità. Abbiamo il vantaggio di conoscerci già da un po’ di tempo e vogliamo sfruttarlo per dare continuità al lavoro svolto finora. Roby, infatti, sarà con noi per la terza stagione consecutiva e questo rappresenterà un valore aggiunto", spiega coach Gazzotti.