Martignacco s'impone contro il Perugia

Ritorna in scena al Pala-Martignacco la pallavolo femminile targata Itas Ceccarelli Group. Le friulane, dopo una settimana di pausa, firmano un importante successo contro il Perugia per 3-0 (25-20; 25-17; 25-19).

In apertura della sesta giornata di ritorno del girone B della serie A2 femminile coach Marco Gazzotti in avvio schiera Allasia in regia, Wiblin e Cortella in banda, capitan Modestino e Eckl al centro, Sironi opposto e Tellone libero.

Partono forti le padrone di casa, capaci d'imprimere il proprio ritmo sulle avversarie e prendersi i primi due punti grazie alla schiacciata di Sironi e al muro di Eckl. Poi il divario cresce, costringendo la formazione umbra a chiedere il primo time out sul punteggio di 10-4. Il cambio Under sull’asse Cortella-Bole risulta molto efficace, con quest’ultima decisiva negli attacchi da posto quattro. Nella parte centrale una prima reazione da parte delle avversarie vede Perugia riacciuffare momentaneamente la parità (14-14), ma il vento soffia a favore della formazione di coach Gazzotti che ristabilisce prima il divario e poi s'impone sul punteggio di 25-20.

Nella prima parte del secondo set le squadre sembrano mantenere un principio di parità, ma la reazione del Martignacco non tarda ad arrivare. Modestino e compagne mettono saldamente le mani sul set, incrementano il vantaggio e sfondano per prime quota venti (20-13). Nel finale l’inerzia rimane a favore dell'Itas, che conduce fino al termine (25-17).

L’alba del terzo set vede Martignacco sfruttare l’inerzia della partita per portarsi subito in vantaggio. Perugia reagisce innalzando un muro molto efficace, che mette in difficoltà l’attacco della formazione di coach Gazzotti e riportando il punteggio sulla parità. Si decide allora di cambiare la cabina di regia: entra Granieri per Allasia, quest’ultima molto efficace nei precedenti due set giocati e tornano a funzionare gli ingranaggi della squadra friulana, che spreca meno occasioni (16-13). I servizi della ex Miriana Manig sono uno dei pochi punti di appiglio per la formazione umbra che sul finale cede ed è costretta ad arrendersi sul punteggio di 25-19.

La stessa Bole, commenta così i tre punti: ”Bella vittoria! Percepisco allenamento dopo allenamento un miglioramento che mi rende molto soddisfatta. In queste partite non dobbiamo mai abbassare la guardia, dando il massimo e mantenendo alta l’attenzione su ogni azione”.

Il tabellino dell’Itas Ceccarelli Group: Allasia 2, Sironi 12, Modestino 9, Granieri 1, Wiblin 12, Bole 14, Eckl 7.

Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 8 febbraio: nella settima giornata di ritorno la squadra friulana sarà ospite del Vicenza Volley per un big match valevole per il girone promozione. Sono già aperte le prevendite per il match casalingo di campionato contro Soverato, previsto per domenica 12 alle 17.