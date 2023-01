Martignacco s'impone sul Volleyball Sant’Elia

L'Itas Ceccarelli Group, nella seconda giornata di ritorno del girone B della serie A2 femminile, conquista un'importante vittoria per tre set a zero in casa del Volleyball Sant’Elia (15-25, 18-25, 9-25).

“Cominciamo il 2023 con il botto", sono le parole del presidente Fulvio Bulfoni. "La squadra sta continuando il suo percorso di crescita. Nel corso del girone di andata abbiamo conquistato la partecipazione alla Coppa Italia, risultato storico per la nostra squadra e città che andremo ad affrontare a testa altissima".

Il tabellino dell’Itas Ceccarelli Group: Allasia 5, Sironi 17, Modestino 6, Wiblin 13, Bole 1, Cortella 1, Eckl 11.

La prossima partita vedrà nuovamente impegnata la formazione bianco-azzurra fuori dalle mura di casa. Infatti, mercoledì 11, le friulane scenderanno in campo al Pala-Paganelli di Sassuolo per il primo turno di coppa Italia A2 Frecciarossa.