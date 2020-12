Martignacco s'inchina alla capolista

L’Itas Città Fiera Martignacco nulla può contro la capolista. Nella quarta di ritorno del girone est di serie A2 femminile, le friulane perdono 1-3 (25-23, 18-25, 21-25, 23-25) contro Vallefoglia. Coach Marco Gazzotti comincia con Carraro in regia, Dapic opposto, Fiorio e Rossetto in banda, Rucli e Tonello al centro, Scognamillo libero.

La capolista dimostra da subito di che pasta è fatta. Parte 0-3, poi quando viene immediatamente raggiunta (3-3) dà un altro strattone: 3-6, 4-7, 7-12, 8-13, 9-14. L’Itas Città barcolla, ma non molla e imbastisce la rimonta: 11-14, 15-17, 18-19. Un ace di capitan Fiorio vale il pareggio (21-21) e il cuore delle friulane si tramuta in tre muri di fila che indirizzano il set, vinto 25-23.

In avvio di secondo parziale, la musica è identica al primo. Le marchigiane partono bene (1-4 e 2-6) e stavolta non mollano le mani dal manubrio. Coach Gazzotti prova a mescolare le carte con Cortella al posto di Rossetto, però l’Itas Città Fiera non riesce ad impensierire come in precedenza la capolista (6-13, 7-15) nemmeno sul 14-18. Finisce 18-25 e si va sull’1-1.

Ad inizio terzo set, Gazzotti ripropone Rossetto per Cortella. L’Itas Città Fiera comincia meglio delle altre due volte. C’è equilibrio. La capolista prova a scappare via (5-8, 7-10, 8-11), ma la Libertas c’è (10-11, 11-12). Lo strappo si allarga leggermente (11-14), allora torna Cortella per Rossetto. La romana fa punto (12-14), l’Itas Città Fiera tiene (15-17), però la capolista sgomma: 15-20. L’orgoglio friulano spinge le padrone di casa sul -1 (20-21). Non è sufficiente perché la capolista ripigia sull’acceleratore a causa di alcuni errori “gratuiti” di Martignacco. Termina 21-25 e si va sull’1-2.

L’Itas Città Fiera (con Rossetto che torna per Cortella) è con le spalle al muro e l’abbrivio del quarto parziale è da grande squadra. Martignacco tira fuori gli artigli e si fionda sul 12-5. Sembra facile. Sembra, infatti. La capolista dimostra perché è davanti a tutte in classifica. Un contro parziale pazzesco di 0-8 riporta in vantaggio le ospiti (12-13) che allungano di slancio (15-18), mentre Cortella sostituisce Dapic e Cerruto rifà un passaggio al servizio al posto di Rucli. L’Itas Città Fiera deve scalare di nuovo la montagna. Le friulane arrivano a -1 per tre volte: 17-18, 22-23, 23-24. La voglia, tuttavia, non basta contro la prima. Vallefoglia chiude 23-25 ed espugna via San Biagio.

Nel prossimo turno, domenica 13 dicembre alle 17, l’Itas Città Fiera ospiterà Montecchio.