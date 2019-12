Martignacco, scontro diretto a Olbia

Domenica 15, alle 17, l’Itas Città Fiera Libertas Martignacco sarà di scena in casa del fanalino di coda Olbia nella terza di ritorno della prima fase di A2: diretta streaming su www.directasport.it.

"Quello di Olbia – dice coach Marco Gazzotti (nella foto Lodolo) – sarà un altro scontro diretto che assume un’importanza capitale. Sarà la prima di due trasferte consecutive. Stiamo cercando di prepararci nel migliore modo possibile, ma abbiamo accusato qualche problema di organico in settimana anche se pensiamo di potere recuperare tutte le giocatrici per domenica. Partiremo per la Sardegna con la solita determinazione. Punteremo a fare una buona partita dimostrando continuità dall’inizio alla fine".