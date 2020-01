Martignacco, sfida che vale i play-off

Domenica 19, alle 17, l’Itas Città Fiera Libertas Martignacco renderà visita al Club Italia al Centro Pavesi di Milano nell’ultima giornata di ritorno della prima fase di A2. Sarà uno scontro diretto per determinare chi accederà alla Pool promozione e chi alla Pool retrocessione.

La vincente di questa sfida, a prescindere dal risultato finale, andrà ai play-off. Le friulane potrebbero salvarsi in anticipo anche in caso di sconfitta per 3-2, purché Olbia non faccia punti contro San Giovanni in Marignano. In caso di sconfitta per 3-0 o 3-1, l’Itas Città Fiera disputerà matematicamente la Pool retrocessione.

"Senza sottolineare l’importanza della partita che tutti sappiamo – dice Cristina Fiorio (nella foto Lodolo) – le qualità tecnico-tattiche conteranno fino a un certo punto. La differenza la faranno la voglia di vincere, la grinta e le motivazioni. Sarà una finale e si sa che le finali vogliono vincerle tutti".