Martignacco sfida la capolista Cutrofiano

Domenica, alle 16.30, l’Itas Città Fiera Libertas Martignacco giocherà a Cutrofiano nel recupero della quinta di ritorno di serie A2 femminile: arbitri Maurizio Nicolazzo e Walter Stancati, diretta streaming (a pagamento) su www.lvftv.com.

"Giocare in casa della capolista non è facile per nessuno – dice la schiacciatrice Giulia Pascucci, pronta al rientro dall’infortunio -, poi quello di Cutrofiano è da sempre un campo ostico. Le pugliesi sono esperte e giocano bene insieme. Nonostante l’assenza di Smirnova sono fiduciosa perché ci stiamo allenando bene e possiamo dare fastidio a tutti. Per quanto mi riguarda, l’unico augurio è di poter aiutare le mie compagne magari con l’esperienza. Non so se sono al 100%, però non mi importa. Sono pronta e aspetto questo momento da quattro mesi. Sarà una grande emozione".