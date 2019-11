Martignacco sfiora l'impresa con Pinerolo

L’Itas Città Fiera Martignacco accarezza l’impresa contro Pinerolo. Nella sesta d’andata di serie A2, le friulane perdono contro le piemontesi, ma le costringono al tie break (25-23, 18-25, 25-16, 22-25, 14-16) e guadagnano un punto prezioso per la classifica. La partita è divertente per il numeroso pubblico accorso nuovamente in via San Biagio. Il rammarico, nel clan friulano, c’è per non avere chiuso il match sia nel quarto che nel quinto set viste le occasioni che si sono presentate, però per la società del presidente Bernardino Ceccarelli va bene così. Continuano a denotarsi in partita i miglioramenti di Fiorio e compagne che settimana dopo settimana lavorano con precisione e impegno in palestra.

L’Itas Città Fiera conquista il primo set, poi perde il secondo contraddistinto da due black-out elettrici a causa del brutto tempo che ha colpito il Friuli nella giornata di domenica. La truppa di coach Gazzotti torna a vincere il terzo set con una certa supremazia, mentre il quarto lo butta via a causa di alcuni pasticci “gratuiti” da correggere in allenamento. Nel tie break, sul 12-10 interno, una schiacciata fuori e un errore di posizione mai visto (forse a causa della stanchezza) penalizzano le padroni di casa. Vince Pinerolo che sfrutta le punte di diamante Zago (33 punti) e Bertone (24). Nell’Itas Città Fiera il tabellino recita Nwanebu 34 (nella foto Lodolo), Fiorio 17, Dhimitriadhi 11, Rucli 9, Caserta 7, Cassaro e Busolini 4 a testa. Prossimo turno domenica, alle 17, a Sassuolo nel remake della semifinale di Coppa Italia della scorsa stagione vinta 3-0 dalle emiliane.