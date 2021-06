Martignacco si affida ancora a capitan Giulia Pascucci

La Libertas Martignacco annuncia la conferma della schiacciatrice Giulia Pascucci che continuerà ad essere la capitana della formazione friulana nella stagione 2021-2022.

"Pascucci è con noi da un anno e mezzo, ma tra pandemia e un brutto infortunio non ha ancora potuto dimostrare fino in fondo il suo valore. Giulia è un’atleta di livello assoluto oltre che persona straordinaria, determinante ed importante. Il ruolo di capitana lo ha svolto in maniera egregia anche nel periodo d’inattività", spiega coach Marco Gazzotti.