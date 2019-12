Martignacco si ferma a Cutrofiano

Il momento complicato, per l’Itas Città Fiera Martignacco, non accenna a fermarsi. Nella quarta di ritorno di A2, le friulane perdono 3-0 (25-17, 25-17, 25-18) a Cutrofiano. E’ una giornata no per la truppa di coach Gazzotti, la riprova sono i soli 8 punti segnati dall’americana Nwanebu.

Il tabellino: Carraro 3, Fiorio 4, Nwanebu 8, Rucli 7, Beltrame 2, Dhimitriadhi 8, Busolini 5.

Adesso, le ragazze del presidente Ceccarelli sono sempre quinte in classifica, ma il vantaggio sulle squadre situate nelle retrovie sta continuando ad assottigliarsi. L’occasione per ripartire è molto ghiotta e il ritmo incessante del calendario sotto Natale corre in aiuto: si chiama derby. Infatti, giovedì alle 17 l’Itas Città Fiera ospiterà la Cda Talmassons al PalaCarnera di Udine. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, non si può più sbagliare altrimenti si verrà inghiottite nella zona Pool retrocessione. La prevendita prosegue con buon ritmo al Mega Intersport al centro commerciale Città Fiera a Torreano di Martignacco.