Martignacco si ferma a Macerata

E’ amaro il ritorno in campo dell’Itas Città Fiera Martignacco dopo tanti e interminabili mesi di attesa. Nella prima giornata del girone est di serie A2 femminile, le friulane di coach Marco Gazzotti perdono 3-0 (27-25, 25-15, 25-19) sul campo della Cbf Balducci Hr Macerata.

Tranne che nel primo set, risolto ai vantaggi, Fiorio e compagne non riescono ad impensierire le marchigiane. Inoltre, nel corso del terzo set, capitan Pascucci è purtroppo costretta ad uscire per un infortunio alla caviglia destra.

Il tabellino dell’Itas Città Fiera: Fiorio 2, Modestino 1, Dapic 7, Tonello 9, Rucli 5, Braida 3, Cortella 1, Pascucci 10.

"La notizia più importante è che siamo tornati in campo. Ciò detto abbiamo sbattuto contro un muro. Macerata ha meritato la vittoria e noi non siamo riusciti a controbattere. Anche in una situazione negativa si devono guardare le piccole cose positive che a sprazzi si sono viste, ma è mancato quello spirito battagliero che ha caratterizzato l’Itas Città Fiera delle stagioni passate. L’obiettivo più immediato è di tornare ad essere al più presto quella Itas Città Fiera, a partire da domenica prossima nell’esordio casalingo. Sono certo che anche le ragazze avranno questo desiderio e diamole il tempo di lavorare con fiducia. Quando piove, grandina: speriamo che la distorsione alla caviglia destra subìta da Pascucci non sia nulla di grave", dice il presidente Fulvio Bulfoni.

Domenica prossima, alle 17, l’Itas Città Fiera ospiterà Soverato.