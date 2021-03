Martignacco si ferma a Olbia

Niente da fare per l’Itas Città Fiera in Sardegna. Nella seconda d’andata della Pool salvezza di serie A2 femminile, la Libertas Martignacco inciampa 3-1 (22-25, 25-18, 25-17, 25-22) a Golfo Aranci contro Olbia.

Il commento del presidente Fulvio Bulfoni: "È un vero peccato avere lasciato oggi punti per strada, visto pure l’esito del primo set. Forse, è altrettanto vero che Olbia non sarebbe dovuta finire in Pool salvezza stando ai pronostici di inizio anno e che la trasferta in terra sarda in questo momento è logisticamente complicata da affrontare, ma guardando in casa nostra dobbiamo subito cancellare il ko odierno e prepararci al meglio per domenica prossima contro la capolista Busto Arsizio".

Il tabellino dell’Itas Città Fiera: Carraro 6, Fiorio 15, Modestino 2, Smirnova 9, Tonello 6, Rucli 9, Rossetto 3, Pascucci 14. Nel prossimo turno, domenica alle 17, l’Itas Città Fiera ospiterà appunto Busto Arsizio.