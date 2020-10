Martignacco si ferma al quinto set con Vallefoglia

L’Itas Città Fiera Libertas Martignacco perde 3-2 (25-18, 23-25, 22-25, 25-22, 15-9) contro Vallefoglia nella quarta d’andata di serie A2 femminile. E’ una sconfitta che lascia di nuovo l’amaro in bocca alla compagine di coach Marco Gazzotti che si era ritrovata sull’1-2.

Il tabellino friulano: Carraro 4, Fiorio 13, Tonello 10, Rucli 13, Rossetto 2, Cortella 8, Dapic 21.

"Abbiamo accarezzato nuovamente i tre punti, ma alla fine non abbiamo raccolto l’intera posta in palio soprattutto per colpe nostre e dobbiamo accontentarci di uno solo. Come in un film già visto improvvisamente la luce si spegne. Sono alti e bassi che dobbiamo iniziare a eliminare altrimenti corriamo il rischio di lasciare troppi punti per strada in modo ingenuo. Resettiamo al più presto questi sbalzi psicologici per cominciare a concretizzare a partire da mercoledì contro un’altra avversaria tosta", dice il presidente Fulvio Bulfoni. Nel prossimo turno, mercoledì alle 20.30, l’Itas Città Fiera ospiterà Cutrofiano.

ITAS CITTA’ FIERA – CUTROFIANO: APERTURA PRENOTAZIONI. La Libertas Martignacco comunica che in vista della prossima partita casalinga Itas Città Fiera – Cutrofiano, in programma mercoledì 14 ottobre alle 20.30, in osservanza delle norme per il contenimento della diffusione del coronavirus il palazzetto di via San Biagio sarà nuovamente aperto parzialmente al pubblico. La società friulana, infatti, potrà far accedere all’interno dell’impianto 200 spettatori.

Quindi, i 200 biglietti a disposizione (al costo di euro 10 senza distinzione tra interi e ridotti) potranno essere prenotati da subito solo ed esclusivamente scrivendo un’email a marketing@libertasmartignacco.it, indicando all’interno della stessa nome, cognome e recapito telefonico di ogni singolo interessato. I biglietti potranno poi essere acquistati e ritirati mercoledì stesso, dalle 19.30 alle 20, all’ingresso del palazzetto di via San Biagio esibendo un documento d’identità e consegnando l’autocertificazione che è scaricabile al seguente link. La fase di prenotazione terminerà alle 20 di martedì 13 ottobre e si ricorda che eventuali tagliandi rimasti a disposizione non verranno messi in vendita il giorno della partita. All’interno dell’impianto si dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina e mantenere la distanza interpersonale prevista dalla normativa vigente.