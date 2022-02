Martignacco si ferma contro l'Albese

Nella terz’ultima di ritorno della vivo serie A2 femminile, la Itas Ceccarelli Group Libertas Martignacco perde per 1-3 (18-25, 25-14, 18-25, 20-25) contro Albese davanti a 160 spettatori (record stagionale, derby escluso) accorsi al palazzetto Atleti Azzurri d’Italia di via San Biagio e rinvia il discorso salvezza anticipata.

In avvio coach Gazzotti sceglie Ghibaudo al palleggio, Rossetto opposta, capitan Pascucci e Milana in banda, Modestino e Mazzoleni al centro, Tellone libero.

La Itas Ceccarelli Group scatta bene, raggiunge in una duplice occasione il +2, ma Albese dimostra da subito di essere solida. Molto solida. Le lariane salgono sul 6-8, un tocco magico di Tellone accorcia le distanze (7-8), però coach Gazzotti è costretto a chiamare entrambi i suoi due time-out nell’arco di poco tempo: sul 7-10 e sull’8-12. Entra Cortella per Rossetto sull’8-14: la romana si presenta con un punto, la segue a ruota capitan Pascucci con un ace, ma questo è l’ultimo momento di continuità vero per le friulane nel primo set. Albese va sullo 0-1 grazie al 18-25.

Nel secondo parziale torna Rossetto per Cortella e la Itas Ceccarelli Group prende il sopravvento, fin dall’alba del set, grazie soprattutto a capitan Pascucci e Milana: 7-2. Martignacco tiene Albese a distanza di sicurezza (11-3, 15-5) e coach Gazzotti decide di chiamare un time-out sul 15-8 per interrompere l’inerzia lariana. Detto, fatto. La Libertas torna a macinare gioco (16-8, 19-12, 23-13) e pareggia i conti grazie al 25-14.

Nel terzo set la Itas Ceccarelli Group riprende da dove aveva lasciato. La Libertas custodisce due punti di vantaggio per un po’ (7-5, 9-7, 10-8). Li riacquisisce (13-11) dopo essere stata raggiunta sull’11 pari. Poi, Albese mette il naso avanti sul 13-14 e allunga sul 16-21 sfruttando qualche errore gratuito delle friulane, mentre Cortella subentra a capitan Pascucci. La stessa Cortella sblocca quota 16 (17-21) ed Eckl sostituisce Modestino. Non basta per risalire la china. Le lariane vincono 18-25 il set e riprendono il comando (1-2).

Nel quarto set tornano capitan Pascucci per Cortella e Modestino per Eckl. Albese parte forte (2-7) e costringe al primo time-out coach Gazzotti che sostituisce Modestino con Eckl e Rossetto con Cortella. Il turno in battuta della brianzola Nardo dà grossi dividendi alle ospiti che allungano con decisione (4-14), indirizzando l’ultimo parziale nonostante l’estremo tentativo di rimonta in salsa friulana (20-24). Albese festeggia l’1-3 con annessa salvezza matematica grazie al 20-25.

Il tabellino friulano: Modestino 4, Ghibaudo 4, Milana 15, Rossetto 7, Cortella 4, Pascucci 13, Mazzoleni 11.

Nel prossimo turno, domenica alle 17, la Itas Ceccarelli Group giocherà a Pinerolo.