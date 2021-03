Martignacco supera Busto Arsizio

Applausi per l’Itas Città Fiera. Nella terza d’andata della Pool salvezza di serie A2 femminile, la Libertas Martignacco supera 3-0 la capolista Busto Arsizio, cancella il ko di Olbia e dà un forte segnale per la vetta che significa accesso ai play-off. In avvio, coach Gazzotti sceglie Carraro in regia, Smirnova oppposta, Rucli e Tonello al centro, Fiorio e Pascucci in banda, Scognamillo libero.

Il match, nelle prime battute, è equilibrato. L’Itas Città Fiera va avanti per la prima volta grazie a Fiorio (7-6), poi quando la Libertas spedisce fuori due schiacciate di fila Busto Arsizio crea un solco: 13-16. Poco male. Entra Cerruto per Rucli, ma solo per pochi scambi, e Martignacco ricuce pallone dopo pallone. Fiorio impatta (18-18) e l’inerzia si sposta definitivamente dalla parte delle friulane quando viene conquistato il punto del 19-18 dopo uno scambio emozionante e combattuto. Entra Rossetto per Smirnova, anche in questo caso solo per pochi scambi, e sono le veterane Pascucci e Smirnova a consegnare l’1-0 mettendo a terra i punti decisivi del 25-21.

Nel secondo set, l’Itas Città Fiera sfrutta soprattutto due turni di battuta per distanziarsi sensibilmente dalle lombarde fin dal principio. Il primo con Pascucci: 9-4. Il secondo con Rucli: 16-6. Busto Arsizio non accusa ancora il colpo e prova a rifarsi sotto: 16-10. L’Itas Città Fiera non ha ancora staccato la spina perché coach Gazzotti richiama all’ordine le sue ragazze. La Libertas riparte (17-10) e chiude 25-13, andando sul 2-0.

Nel terzo set, la musica è identica al parziale precedente e l’avvio è tutto di Tonello: 4-0. L’Itas Città Fiera allunga con decisione (10-3) e per Busto non ce n’è. Martignacco tiene le due mani sul manubrio (12-5, 15-7, 18-9) e conquista i tre punti grazie al definitivo 25-17.

Nel prossimo turno, domenica alle 17, l’Itas Città Fiera giocherà a Montale.