Martignacco supera il Sassuolo

Una vittoria importante che vale il quarto posto solitario in classifica. Obiettivo raggiunto, dunque, per l’Itas Città Fiera Libertas Martignacco che sconfigge 3-0 (25-20, 25-20, 25-22) il Sassuolo nella terzultima di ritorno della prima fase di A2 e compie il balzo tanto auspicato in sede di presentazione. Non è il passo decisivo verso la salvezza anticipata, ma ora le friulane di coach Gazzotti potranno lasciare alle loro spalle almeno una presumibilmente tra Club Italia e Olbia alla luce dei risultati odierni.

"E’ stato un incontro ad alto livello agonistico che ha coinvolto il numeroso pubblico presente. Oggi ci siamo veramente divertiti, le ragazze hanno giocato ad un ritmo entusiasmante. Facciamo un appello ai nostri sostenitori affinché domenica prossima vengano numerosi a sostenerci contro la prima della classe. Lo spettacolo sarà assicurato", dice il presidente Bernardino Ceccarelli che oggi ha ricevuto la visita delle tre ex giocatrici (ora in serie A1) Giulia De Nardi, Giulia Gennari e Alice Turco.

Il tabellino friulano: Carraro 3, Pecalli 2, Fiorio 10, Nwanebu 22, Rucli 10, Dhimitriadhi 10, Busolini 1.

Nel prossimo turno, domenica alle 17, l’Itas Città Fiera ospiterà come anticipato la capolista San Giovanni in Marignano: sarà l’ultima gara casalinga della prima fase.