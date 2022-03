Martignacco supera Soverato 3-1

L'Itas Ceccarelli Group Libertas Martignacco conclude nel migliore dei modi la stagione regolare. Nell’ultima di ritorno del girone B della vivo serie A2 femminile, la truppa di coach Marco Gazzotti supera 3-1 (25-21, 25-23, 8-25, 25-21) Soverato e lo scavalca in classifica chiudendo al sesto posto. Nei play-off incrocerà la terza del girone A.

Senza l’infortunata Carraro e le positive Barbagallo e Mazzoleni, coach Gazzotti in avvio sceglie Ghibaudo in regia, Rossetto opposta, Milana e Cortella in banda, Eckl e Modestino al centro, Tellone libero.

La Itas Ceccarelli Group scatta bene dai blocchi (7-5), ma Soverato non si scompone e raggiunge anche il +2 (14-16). La Libertas si ridesta, impatta due volte (16-16, 18-18), poi allunga grazie a tutte le singole. Ghibaudo mette a terra il 20-19. Eckl il 21-19. Cortella il 23-20. Rossetto il 24-21. E infine Modestino il 25-21 per l’1-0.

L’inizio del secondo set è praticamente identico al primo (4-1, 6-3), poi Soverato mette il naso avanti (9-10, 12-14), ma la Itas Ceccarelli Group ha la bravura di risalire la corrente come nel primo parziale. Modestino è un baluardo sotto rete (17-15) e dà lo slancio per l’allungo. Il turno in battuta di Eckl paga grossi dividendi (19-15). Cortella e Ghibaudo puntellano il 2-0 (25-23) nonostante Soverato arrivi a -1 sul 24-23.

Nel terzo parziale la partenza è tutta di Soverato. Le calabresi pigiano sull’acceleratore (0-2, 1-6, 4-11) e indirizzano il set. Coach Gazzotti prova a mescolare le carte inserendo Pascucci per Milana e la capitana s’iscrive immediatamente a referto con due punti, quelli del momentaneo 3-8. Non bastano nemmeno gli altri cambi: la classe 2004 Picco al palleggio per Ghibaudo, Zorzetto per Rossetto e il ritorno di Milana per Pascucci. Soverato accorcia (2-1) grazie al facile 8-25.

Nel quarto set Soverato prova a scappare via (3-5, 5-8, 12-15), però la Itas Ceccarelli Group resta lì con la testa. Non molla. Cortella ed Eckl danno un primo strattone (14-16). Soverato riprende la sua marcia (14-18). Non è finita. Coach Gazzotti rimette Pascucci per Milana ed è la mossa giusta perché il turno in battuta della capitana è fondamentale e parte la definitiva rimonta friulana. Eckl e Cortella, Cortella ed Eckl. Il ritornello vincente è questo (19 pari). Poi ci pensa anche Modestino a ridare il suo contributo e Martignacco festeggia il 3-1 grazie al 25-21.

Il tabellino friulano: Modestino 9, Ghibaudo 4, Milana 11, Rossetto 10, Cortella 16, Pascucci 2, Eckl 11.