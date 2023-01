Martignacco torna alla vittoria con Messina

Torna alla vittoria l’Itas Ceccarelli Group Libertas Martignacco che batte l’Akademia Messina in un incontro molto importante in chiave salvezza matematica. La formazione friulana è capace di reagire alla sconfitta rimediata la settimana scorsa, imponendosi per 3-0 sulle siciliane (25-21; 25-22; 25-17).

In apertura della quarta giornata di ritorno del girone B della Serie A2 femminile, Coach Marco Gazzotti in avvio schiera Allasia in regia, Wiblin e Cortella in banda, Capitan Modestino e Eckl al centro, Sironi opposto e Tellone libero.

Primo set che inizia con il freno a mano tirato per l’Itas Ceccarelli Group, nelle prime battute infatti, incaglia in un parziale di 1-4 a favore della squadra ospite. Le “ragazzine terribili” si tolgono però presto l’emozione di dosso e in pochi scambi pareggiano prima (6-6) e successivamente sorpassano di misura le avversarie costringendole al time-out sul risultato di 12-8. Prosegue a vele spiegate il cammino delle friulane che concludo il set vincendolo sul risultato di 25-21.

Nella seconda frazione si vive lo stesso scenario del primo set, ma a parti invertite. Partono forte le friulane portandosi avanti nel risultato. Sono però le stesse ragazze del Martignacco a complicarsi la partita con una serie di errori in attacco che portano Messina in vantaggio di addirittura tre lunghezze. Aggiustata la mira è tempo però di reazione, con le “ragazzine terribili” capaci di toccare per prime quota venti 20-18 costringendo al doppio time-out le siciliane (23-18). Termina a favore di Martignacco il secondo set con una prestazione super di Capitan Modestino e Giorgia Sironi, fra muri ed attacchi da posto due (25-22), tenace Messina capace di annullare 3 set-point consecutivi.

Il terzo set vede mettere le mani saldamente sul manubrio dell’incontro alla formazione friulana che conduce dall’inizio alla fine. Il match termina con il punto finale firmato da Giorgia Sironi con una schiacciata da posto quattro che inganna le avversarie (25-17).

Il tabellino dell’Itas Ceccarelli Group: Allasia 5, Sironi 19, Modestino 10, Wiblin 8, Bole 9, Eckl 6.

Sono, inoltre, già aperte le prevendite per il match casalingo di campionato contro Perugia, previsto per domenica 5 febbraio alle 17.