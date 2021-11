Martignacco torna da Vicenza con i tre punti

L'Itas Ceccarelli Group Martignacco torna da Vicenza con tre punti importanti in tasca. La truppa di coach Marco Gazzotti passa 0-3 (17-25, 19-25, 19-25) sul taraflex veneto e compie un bel balzo in classifica.

"E’ una grandissima vittoria che ci permette di proseguire la striscia positiva e ci proietta verso le zone nobili della classifica. Complimenti alle ragazze e allo staff, ma non abbassiamo la guardia perché mercoledì torneremo già in campo, contro un’avversaria molto temibile, davanti ai nostri tifosi che speriamo accorrano numerosi in via San Biagio", dice il presidente Fulvio Bulfoni.

Il tabellino friulano: Eckl 1, Carraro 3, Modestino 8, Milana 12, Rossetto 11, Cortella 6, Pascucci 1, Mazzoleni 9.

Infatti, mercoledì alle 20.30, la Itas Ceccarelli Group riceverà Montecchio: prevendita già attiva sul circuito Vivaticket sia on-line che nei punti vendita autorizzati come La Zebretta a Martignacco.