Martignacco, ultima d'andata con il Club Italia

Ultima giornata del girone d’andata per l’Itas Città Fiera Libertas Martignacco che domenica, alle 17, ospiterà il Club Italia in uno scontro diretto: diretta streaming su www.fvgsportchannel.com.

"Il Club Italia – dice Allison Beltrame – è una squadra di giovani talenti che sta ben figurando in questo campionato. Non sarà affatto una partita semplice. Nelle ultime due gare noi non siamo riuscite ad esprimerci al meglio, quindi abbiamo fame di riscatto. Metteremo in campo grinta e determinazione per conquistare punti oltre che per sfornare una bella prestazione, determinanti per la classifica e per riacquisire fiducia in noi stesse. Dopo due trasferte consecutive torneremo a giocare davanti ai nostri tifosi che invito a venire numerosi per sostenerci. Abbiamo bisogno di loro".